Spacciava in pieno centro pusher incastrato dalle telecamere

Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo nel cuore della città dopo aver notato movimenti sospetti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Gli agenti sono intervenuti rapidamente, bloccando il soggetto poco dopo. La polizia aveva monitorato il suo comportamento per alcuni momenti prima di intervenire e procedere all’arresto. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato alla cattura dell’individuo.

Movimenti sospetti sotto gli occhi delle telecamere, poi l’intervento rapido delle Volanti. La polizia ha arrestato un pusher in pieno centro a Trento. In manette un trentaduenne di origine nigeriana, trovato con cocaina pronta per la vendita e denaro contante.Controlli miratiTutto è partito.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Milano, rapina un orologio da 250mila euro in pieno centro: incastrato dalle telecamere e arrestatoMilano, 17 aprile 2026 – In sella a una moto rubata ha individuato la vittima mentre con la sua auto si aggirava nelle vie del centro di Milano e,... Ladro in trasferta incastrato dalle telecamereNel portabagagli ha il kit dello scassinatore (nella foto), all’attivo precedenti e condanne per furto e ricettazione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spaccio in pieno centro a Porto Torres: Carabinieri bloccano una compravendita; Spaccio in centro a Porto Torres: arrestato con droga, coltelli e contanti; Cessioni di cocaina e hashish nel centro storico di Lecce, nei guai due fratelli e un 43enne; Minacciato per le sigarette: studente avvicinato e rapinato in pieno centro a Bari. Spaccio in pieno centro a Porto Torres: Carabinieri bloccano una compravenditaUn’attività di controllo del territorio, scattata nel tardo pomeriggio di ieri, 3 maggio, ha portato all’arresto in flagranza di un uomo per detenzione ai ... algheroeco.com Terni – Spaccio di cocaina in pieno centro, 24enne arrestataTra le gambe aveva un borsello aperto contenente numerose banconote, poi quantificate in oltre mille euro in contanti TERNI – Una donna di 24 anni è stata a ... etrurianews.it Spacciava tra i viaggiatori in treno, 30enne in manette L'uomo è stato individuato dall'equipaggio di una volante mentre si avvicinava in maniera sospetta ai frequentatori della stazione di Viareggio. Addosso aveva 11 dosi di cocaina, denaro contante e un tagl - facebook.com facebook Sassari, spacciava cocaina nella casa protetta da telecamere: arrestato x.com