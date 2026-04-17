Un uomo è stato arrestato a Milano dopo aver rapinato un orologio del valore di 250mila euro in pieno centro. L’individuo si trovava a bordo di una moto rubata e, mentre si aggirava con un’auto, ha individuato la vittima e l’ha aggredita per strapparle il prezioso orologio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’episodio e hanno contribuito all’identificazione e alla cattura del rapinatore.

Milano, 17 aprile 2026 – In sella a una moto rubata ha individuato la vittima mentre con la sua auto si aggirava nelle vie del centro di Milano e, sfruttando il momento più favorevole, ha aggredito l'automobilista strappandogli dal polso un orologio Patek Philippe del valore di 250mila euro. Ma dopo mesi di indagini, il rapinatore è stato arrestato. https:www.ilgiorno.itvideomilano-rapina-orologio-lusso-arresto-dyszedk8 La rapina. Il colpo risale al 17 marzo 2025, in via San Giovanni sul Muro, nel centro di Milano. Vittima un libero professionista di 66 anni, che è stato adocchiato dal rapinatore – un 60enne – che, in sella a una moto rubata, gli si è a ffiancato e gli ha strappato il prezioso orologio che aveva al polso: un Patek Philippe del valore di 250mila euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, rapina un orologio da 250mila euro in pieno centro: incastrato dalle telecamere e arrestato

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