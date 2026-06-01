Spari con Gisella e Patrizia tra i fichi d’india | il poligono segreto del clan

Notizia in breve

Nel territorio sono stati segnalati scontri a fuoco tra due gruppi, identificati con i nomi di “Gisella” e “Patrizia”, avvenuti tra i fichi d’india. Le autorità hanno individuato un poligono di tiro utilizzato dal clan, nascosto in un’area isolata. Oltre alle riunioni in masserie abbandonate e alle attività di traffico di cocaina, sono stati accertati episodi di violenza armata tra i componenti dei gruppi. La polizia sta indagando sulle dinamiche di questi scontri e sull’utilizzo del poligono.