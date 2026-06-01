Spari con Gisella e Patrizia tra i fichi d’india | il poligono segreto del clan
Nel territorio sono stati segnalati scontri a fuoco tra due gruppi, identificati con i nomi di “Gisella” e “Patrizia”, avvenuti tra i fichi d’india. Le autorità hanno individuato un poligono di tiro utilizzato dal clan, nascosto in un’area isolata. Oltre alle riunioni in masserie abbandonate e alle attività di traffico di cocaina, sono stati accertati episodi di violenza armata tra i componenti dei gruppi. La polizia sta indagando sulle dinamiche di questi scontri e sull’utilizzo del poligono.
SQUINZANO – Non solo summit in masserie diroccate e traffici di cocaina gestiti in club o sale giochi. Il clan Guadadiello curava con attenzione quasi militare anche l’efficienza del proprio braccio armato, trasformando le campagne del nord Salento in veri e propri poligoni di tiro abusivi. È. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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