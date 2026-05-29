Ad Acerra quattro stese in un'ora in pieno giorno | spari tra le case è scontro tra i clan

Ad Acerra, nel primo pomeriggio di ieri, si sono verificati quattro scontri a fuoco in un’ora. Le esplosioni di arma da fuoco si sono succedute tra le abitazioni, con colpi sparati in diverse zone della città. Si tratta di uno scontro tra gruppi criminali, secondo le prime ricostruzioni. Nessuno è rimasto ferito o colpito durante gli incidenti. La polizia ha avviato indagini per chiarire la dinamica.

Quattro sparatorie sono state registrate ieri pomeriggio ad Acerra (Napoli); si ipotizza il botta e risposta tra gruppi criminali. Indaga la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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