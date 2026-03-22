Domenica ad Empoli il teatro propone due spettacoli: uno allo Shalom di via Busoni e l’altro al Minimal di via Veronesi. La città si anima con molte risate e momenti di divertimento, attirando il pubblico locale. Entrambi gli eventi sono stati annunciati come occasioni di intrattenimento per adulti e bambini, offrendo un pomeriggio all’insegna del teatro e della leggerezza.

EMPOLI Domenica all’insegna del teatro oggi ad Empoli, dove il sipario si aprirà sia allo Shalom di via Busoni che al Minimal di via Veronesi. Nel primo caso alle 16.30 andrà in scena lo spettacolo " Fichi d’india e girasoli ", l‘ultimo appuntamento della quinta edizione della rassegna in vernacolo " ShalominScena " a cura della compagnia La Martinicca. Tre atti brillantissimi scritti e diretti da Romano Franceschi, che sarà anche tra gli interpreti a salire sul palcoscenico insieme a Cristina Campori, Massimo Cioffi, Simone Stortini, Anna Tognetti e Francesca Tramaglino. Otto i personaggi a cui daranno vita, dal maresciallo dei carabinieri in pensione e sua moglie ai suoi due figli, uno colonnello dei carabinieri e l’altra impiegata fino al muratore e al postino, passando per una collaboratrice domestica e un venditore ambulante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tante risate con “Fichi d’india e girasoli“

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