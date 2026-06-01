Spalletti ai bambini | Le sconfitte diventano tali solo se non ti insegnano nulla Da piccolo volevo fare il pilota – VIDEO

Da juventusnews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Spalletti, durante un incontro con i bambini tifosi della Juventus, ha detto che le sconfitte sono tali solo se non si imparano nulla. Ha ricordato di aver desiderato da bambino diventare pilota. L’allenatore ha parlato anche del suo percorso personale, sottolineando l’importanza di trarre insegnamenti dalle difficoltà. Il video dell’intervista mostra i momenti in cui i piccoli gli hanno rivolto domande e lui ha risposto con semplicità.

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di Francesco Spagnolo Spalletti è stato protagonista di un’intervista con i piccoli tifosi della Juve. Ecco cosa ha detto il tecnico bianconero su diversi temi. Luciano Spalletti è stato protagonista di un incontro con i piccoli tifosi della Juventus con il tecnico bianconero che ha risposto ad alcune domande. SCONFITTE – « Le sconfitte diventano tali solo se non ti insegnano niente. Se ti insegnano qualcosa, se riesci ad avere una reazione, a fare dei ragionamenti e ricerchi una soluzione vuol dire che ti ha insegnato almeno una cosa ». SOGNO DA GRANDE – « Io ne avevo due o tre. Ho fatto diversi mestieri mentre giocavo a calcio. Però fare il pilota d’aereo mi sembrava una cosa bellissima ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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