Ditonellapiaga, nome d’arte di un’artista, ricorda di aver desiderato fin da piccola diventare una macellaia, credendo che preparare polpette e hamburger fosse un gioco. A scuola, invece, ammette di aver avuto difficoltà in matematica, con un solo debito in cinque anni. La cantante scherza sul suo carattere, affermando che chi sceglie quel nome è destinato a vivere sempre in mezzo ai problemi.

Mettiamola così, cara Margherita. Un’artista che sceglie di chiamarsi Ditonellapiaga è nata per stare sempre in mezzo ai casini. “Oddio, dopo il titolo di ‘Miss Italia’ cosa altro c’è?” Il lip-sync all’Europarlamento su ‘Che fastidio!’. “Ahh, quello di Alessandra Moretti del Pd? Beh, ho da obiettare sulla realizzazione tecnica, non era il massimo. Però ne condivido il contenuto, dai centri in Albania a Orban al decreto sicurezza”. Che effetto le fa una sua canzone ripensata in chiave politica? “Beh, che per quanto sia nata per raccontare le mie esperienze personali, è sano e giusto che sia liberamente rivisitata anche per trarne degli slogan. Ne sono state create parodie, meme e utilizzi più seri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Da piccola volevo fare la macellaia, pensavo che polpette e hamburger fossero giochi da fare con le manine. A scuola ‘sculavo’, in 5 anni solo un debito in matematica”: parla Ditonellapiaga

“Da piccola volevo fare la macellaia, potevo giocare a basket ma ero negata. Rettore? Durante le prove mi pizzicava”: Ditonellapiaga a Sanremo 2026 con “Che fastidio!”Dopo l’esordio nel 2022 insieme a Rettore, Margherita Carducci torna al Festival con il brano “Che fastidio!”.

Leggi anche: “Mio figlio in lacrime per il mio Don Chisciotte. Ho rifiutato l’America, non volevo fare due battute da stereotipo italiano”: parla Alessio Boni

Si parla di: Ditonellpiaga: Se fossi una Miss, sarei Miss Ironia; Ditonellapiaga in tribunale, l'album bloccato per Miss Italia: Volevo festeggiare, ma.... La causa sul nome e perché lo ha scelto.

Da piccola volevo fare la macellaia, potevo giocare a basket ma ero negata. Rettore? Durante le prove mi pizzicava: Ditonellapiaga a Sanremo 2026 con Che fastidio!Quando ho scelto Ditonellapiaga come nome d’arte non ho pensato alle conseguenze, le battute si sprecano. Ma secondo Margherita Carducci, romana classe 1997, era lo pseudonimo perfetto. Nato sui ... ilfattoquotidiano.it