Compiti a casa e autonomia lo psicoterapeuta suggerisce la regola d’oro ai genitori | Non è giusto fare ciò che potrebbe fare lui da solo se solo volesse

Un esperto in psicoterapia ha suggerito ai genitori di adottare una regola semplice ma efficace: non fare ciò che il bambino potrebbe fare da solo se volesse. Il consiglio si concentra sull'importanza di rispettare l’autonomia dei figli e di lasciarli affrontare le sfide da soli, anche quando si ha il desiderio di aiutarli a superare gli ostacoli. La crescita dei giovani rappresenta un percorso complesso in cui il ruolo dei genitori è fondamentale.

Accompagnare i figli nella crescita è un viaggio affascinante, eppure capita spesso di voler spianare ogni ostacolo lungo il loro cammino. Il canale genitoridiversi e lo psicoterapeuta Osvaldo Poli sollevano un problema educativo molto diffuso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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