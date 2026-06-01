Spalletti a Young Reporter | Quando vado a letto e vinco una partita disegno le facce dei bambini che sorridono Le sconfitte diventano tali solo se non ti insegnano niente – VIDEO

Da calcionews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Spalletti, allenatore della Juventus, ha risposto alle domande dei Young Reporter, spiegando che quando va a letto e vince una partita, sogna le facce sorridenti dei bambini. Ha aggiunto che le sconfitte sono tali solo se non portano insegnamenti. Le sue parole sono state condivise in un video pubblicato online.

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