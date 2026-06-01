Spalletti a Young Reporter | Quando vado a letto e vinco una partita disegno le facce dei bambini che sorridono Le sconfitte diventano tali solo se non ti insegnano niente – VIDEO
Spalletti, allenatore della Juventus, ha risposto alle domande dei Young Reporter, spiegando che quando va a letto e vince una partita, sogna le facce sorridenti dei bambini. Ha aggiunto che le sconfitte sono tali solo se non portano insegnamenti. Le sue parole sono state condivise in un video pubblicato online.
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Spalletti ai bambini: «Le sconfitte diventano tali solo se non ti insegnano nulla. Da piccolo volevo fare il pilota» – VIDEOSpalletti, durante un incontro con i bambini tifosi della Juventus, ha detto che le sconfitte sono tali solo se non si imparano nulla.