Spalletti a Junior Reporter | Le sconfitte diventano tali solo se non ti insegnano nulla Da piccolo volevo fare il pilota – VIDEO

L’allenatore ha affermato che le sconfitte sono tali solo se non si imparano. Ha raccontato di aver desiderato diventare pilota da bambino. L’intervista è stata condotta con alcuni giovani tifosi della squadra di calcio. Nessun riferimento è stato fatto a risultati recenti o a eventi specifici della squadra. La conversazione si è concentrata su esperienze personali e sul valore dell’apprendimento attraverso le sconfitte.

di Francesco Spagnolo Spalletti è stato protagonista di un’intervista con i piccoli tifosi della Juve. Ecco cosa ha detto il tecnico bianconero su diversi temi. Luciano Spalletti è stato protagonista di un incontro con i piccoli tifosi della Juventus, con il tecnico bianconero che ha risposto ad alcune domande. SCONFITTE – « Le sconfitte diventano tali solo se non ti insegnano niente. Se ti insegnano qualcosa, se riesci ad avere una reazione, a fare dei ragionamenti e ricerchi una soluzione vuol dire che ti ha insegnato almeno una cosa ». SOGNO DA GRANDE – « Io ne avevo due o tre. Ho fatto diversi mestieri mentre giocavo a calcio. Però fare il pilota d’aereo mi sembrava una cosa bellissima ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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