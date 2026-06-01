Spal addio serie D | e stavolta il ko è meritato
La squadra non ha superato l'ultimo tentativo di evitare la retrocessione, perdendo la partita decisiva. La sconfitta è definitiva e porta alla retrocessione in serie D. La squadra ha concluso la stagione con una sconfitta che chiude ogni possibilità di salvezza. La fine del campionato segna il fallimento della squadra, che non è riuscita a mantenere la categoria.
Addio serie D. La Spal cicca anche l’ultima chance, che sigilla il fallimento triste, solitario y final del primo progetto argentino: dopo la Coppa Italia e il primo posto in campionato, l’Ars et Labor è costretta ad abbandonare anche ogni speranza di vincere i playoff uscendo in semifinale contro la Santegidiese, che ripete l’1-0 dell’andata. Il mancato approdo alla finale (coi fiorentini del Grassina) facilmente ucciderà anche ogni speranza di ripescaggio. Nella giornata la Spal perde per manifesta inferiorità su tutta la linea. Per tutti i 90’ la Santegidiese si conferma assolutamente più forte sotto ogni punto di vista, anche più di quanto non mostrò a Ferrara nell’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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