Spal addio serie D | e stavolta il ko è meritato

Da sport.quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La squadra non ha superato l'ultimo tentativo di evitare la retrocessione, perdendo la partita decisiva. La sconfitta è definitiva e porta alla retrocessione in serie D. La squadra ha concluso la stagione con una sconfitta che chiude ogni possibilità di salvezza. La fine del campionato segna il fallimento della squadra, che non è riuscita a mantenere la categoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Addio serie D. La Spal cicca anche l’ultima chance, che sigilla il fallimento triste, solitario y final del primo progetto argentino: dopo la Coppa Italia e il primo posto in campionato, l’Ars et Labor è costretta ad abbandonare anche ogni speranza di vincere i playoff uscendo in semifinale contro la Santegidiese, che ripete l’1-0 dell’andata. Il mancato approdo alla finale (coi fiorentini del Grassina) facilmente ucciderà anche ogni speranza di ripescaggio. Nella giornata la Spal perde per manifesta inferiorità su tutta la linea. Per tutti i 90’ la Santegidiese si conferma assolutamente più forte sotto ogni punto di vista, anche più di quanto non mostrò a Ferrara nell’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

spal addio serie d e stavolta il ko 232 meritato
© Sport.quotidiano.net - Spal, addio serie D: e stavolta il ko è meritato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il ko Mezzolara, l’ex Spal si avvicinaNel campionato di Eccellenza, girone B, il Mezzolara ha subito una sconfitta, mentre l’ex squadra Spal ha ottenuto una vittoria importante.

Flavio Cobolli analizza il ko con Zverev: “Ha meritato il successo, ma il campo non mi ha aiutato…”Nel torneo Masters 1000 di Madrid, Flavio Cobolli ha perso nei quarti di finale contro Alexander Zverev.

Temi più discussi: Vacondio direttore generale e Tosi responsabile tecnico: come cambia la Reggiana dopo l’addio a Fracchiolla; Lo Zibaldone azzurro: Napoli-Udinese dalla A alla Z; Nuova Spal-Santegidiese 0-1, il tabellino del match; Santegidiese, avanti tutta: eliminata la Spal, è finale.

spal addio serie dSpal, addio serie D: e stavolta il ko è meritatoLa Santegidiese si dimostra superiore e passa meritatamente il turno. Per proprietà e ambiente delusione enorme. Ora rilancerà? msn.com

spal addio serie dMilan Futuro, Kirovski verso l’addio: le due ipotesi per la prossima stagioneL`incubo è diventato realtà: il Milan Futuro è retrocesso in Serie D dopo aver perso 2-0 sul campo della Spal. Cosa succede adesso? Grazie al nuovo regolamento può. calciomercato.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web