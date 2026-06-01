Spal addio serie D | e stavolta il ko è meritato

Notizia in breve

La squadra non ha superato l'ultimo tentativo di evitare la retrocessione, perdendo la partita decisiva. La sconfitta è definitiva e porta alla retrocessione in serie D. La squadra ha concluso la stagione con una sconfitta che chiude ogni possibilità di salvezza. La fine del campionato segna il fallimento della squadra, che non è riuscita a mantenere la categoria.