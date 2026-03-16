Il ko Mezzolara l’ex Spal si avvicina

Nel campionato di Eccellenza, girone B, il Mezzolara ha subito una sconfitta, mentre l’ex squadra Spal ha ottenuto una vittoria importante. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla formazione avversaria, modificando così gli equilibri in classifica. La sfida ha visto entrambe le squadre scendere in campo con determinazione, e i risultati hanno ora riaperto la corsa al primo posto.

Si è ufficialmente riaperta la lotta per la vittoria nel girone B di Eccellenza. Grazie al successo casalingo per 2-1 nel big match di giornata, l’ Ars et Labor Ferrara si è portata ad appena quattro lunghezze dalla capolista Mezzolara e, quando all’appello mancano sei giornate, c’è da scommettere che l’ex Spal farà di tutto per cercare di colmare questo gap. Zero drammi, per la band di Nicola Zecchi che, al di là della sconfitta, cercherà di andare avanti per la propria strada per alimentare il sogno serie D. Per quanto riguarda le altre bolognesi che militano in questo raggruppamento, il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli, di nuovo terzo, ha impattato a reti bianche contro il Fratta, il Castenaso del nuovo tecnico Nicola Galletti ha battuto 3-1 la Sampierana mentre l’ Osteria Grande di Vito Melotti ha regolato 3-0 il Sanpaimola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il ko Mezzolara, l’ex Spal si avvicina Articoli correlati Spal-Mezzolara: 1.892 biglietti venduti, la curva siQuasi duemila tifosi hanno già garantito la loro presenza allo stadio Mazza per lo scontro diretto tra Spal e Mezzolara, in programma domenica 15... In fuga Il Mezzolara è a +6 sull’ex SpalE’ stata un’altra domenica da incorniciare quella del Mezzolara di Nicola Zecchi. Contenuti utili per approfondire Il ko Mezzolara l'ex Spal si avvicina Temi più discussi: Zecchi (all. Mezzolara): Il clima da altre categorie ha dato spinta alla SPAL; Ars et Labor di rimonta: ribalta il Solarolo nel finale e accorcia sul Mezzolara; Solarolo, adesso o mai più; SPAL – All’inseguimento del miracolo. Il ko Mezzolara, l’ex Spal si avvicinaSi è ufficialmente riaperta la lotta per la vittoria nel girone B di Eccellenza. Grazie al successo casalingo per 2-1 nel big match di giornata, l’ Ars et Labor Ferrara si è portata ad appena quattro ... sport.quotidiano.net Spal, l’assalto è premiato. Il cuore la riporta a meno 7Col Solarolo ribalta lo svantaggio nella ripresa, colpendo anche quatto legni. Mezzolara sconfitto, domenica nel big match al Mazza il torneo può riaprirsi. ilrestodelcarlino.it ARS ET LABOR BATTE 2-1 IL MEZZOLARA E ACCORCIA A -4 PRIMA DEL “RUSH” FINALE. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/ars-et-labor-batte-2-1-il-mezzolara-e-accorcia-a-4-prima-del-rush-finale/ - facebook.com facebook Il successore potrebbe essere Nicola Galletti, ex tecnico del Mezzolara. Prosismo avversario la Sampierana #ProvinciadiForliCesena #Sport x.com