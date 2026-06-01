Il Tribunale provinciale di Badajoz ha deciso che il processo a carico di David Sanchez, fratello del premier, continuerà. La richiesta di archiviazione, presentata dalla difesa la settimana scorsa, è stata respinta. Le accuse contro di lui sono state ridotte, ma il procedimento giudiziario prosegue.

Il Tribunale provinciale di Badajoz ha deciso che i l processo a carico di David Sanchez, fratello del premier spagnolo, proseguirà, respingendo così la richiesta di archiviazione presentata dalla difesa la scorsa settimana. La Corte ha però deciso di escludere dalle accuse contro Sanchez, quella di aver accettato un incarico illegale perché i termini di prescrizione sono scaduti, riferisce Rtve. Il processo a carico del fratello del primo ministro di Madrid ha preso il via giovedì 28 maggio. David Sanchez è accusato di irregolarità per la sua assunzione nel 2017, quando il fratello non era ancora premier, da parte della provincia di Badajoz come coordinatore dei conservatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, prosegue il processo al fratello di Sanchez ma le accuse si riducono

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