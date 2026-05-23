La Spagna chiede le dimissioni di Sanchez in migliaia alla protesta di Madrid | le accuse di corruzione

Notizia in breve

A Madrid, migliaia di persone hanno partecipato a una protesta contro il governo, chiedendo le dimissioni del presidente del Consiglio. La manifestazione si è svolta in risposta alle accuse di corruzione rivolte ad alcuni membri dell’entourage del capo del governo. Le proteste sono state organizzate in diverse città del paese e hanno coinvolto cittadini che chiedono trasparenza e responsabilità politica. La richiesta di dimissioni si concentra sulle accuse giudiziarie che coinvolgono figure vicine al governo.