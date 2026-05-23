La Spagna chiede le dimissioni di Sanchez in migliaia alla protesta di Madrid | le accuse di corruzione
A Madrid, migliaia di persone hanno partecipato a una protesta contro il governo, chiedendo le dimissioni del presidente del Consiglio. La manifestazione si è svolta in risposta alle accuse di corruzione rivolte ad alcuni membri dell’entourage del capo del governo. Le proteste sono state organizzate in diverse città del paese e hanno coinvolto cittadini che chiedono trasparenza e responsabilità politica. La richiesta di dimissioni si concentra sulle accuse giudiziarie che coinvolgono figure vicine al governo.
Nella mattinata di sabato 23 maggio 2026, sono stati almeno 40.000 i cittadini che si sono riuniti a Madrid per protestare contro il governo di Pedro Sanchez. A seguito delle accuse di corruzione contro alcuni degli esponenti del PSOE, partito di cui Sanchez è leader, la Spagna chiede le dimissioni del premier ed elezioni anticipate. La manifestazione di Madrid Il delegato del governo centrale della regione ha stimato la presenza di circa 40.000 persone nella marcia organizzata a Madrid sabato 23 maggio. Le oltre 150 associazioni civiche che formano il gruppo Sociedad Civil Española, organizzatore del corteo, hanno parlato di 120.000 partecipanti. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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