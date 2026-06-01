In Spagna, circolano voci secondo cui gli Stati Uniti potrebbero essere coinvolti nello scandalo che riguarda l'ex presidente del governo e il suo successore. La vicenda, ancora in fase di indagine, riguarda presunte interferenze esterne e si concentra su documenti e testimonianze che indicano possibili azioni da parte di attori stranieri. Le autorità investigative stanno analizzando le prove raccolte, mentre le parti coinvolte non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Pedro Sanchez è in difficoltà politica sulla scorta della marea montante degli scandali che stanno colpendo il suo Partito Socialista Operaio di Spagna (Psoe), ma una chiave interpretativa articolata potrebbe permettere di inserire sul piano geopolitico globale la partita che sta combattendo l’esecutivo spagnolo. Enric Juliana, vicedirettore del quotidiano catalano La Vanguardia, ha messo in fila diversi punti legati all’assalto giudiziario al Psoe, partito principalmente dalle inchieste contro l’ex primo ministro José Luis Zapatero, analizzando il ruolo statunitense nell’avvio dell’indagine e analizzando come stiano andando di pari passo con un’offensiva comunicativa di matrice americana sulle posizioni politiche del governo Sanchez. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Spagna, il sospetto: c’è una “manina” Usa dietro lo scandalo Zapatero che sta travolgendo Sanchez

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