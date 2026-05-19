L'ex presidente del governo spagnolo è stato formalmente accusato di traffico di influenze da un giudice della Corte Nazionale. La decisione è arrivata dopo una lunga indagine e riguarda presunte attività illecite durante il suo mandato. La procura ha presentato le accuse e si attende ora l'apertura di un procedimento giudiziario. La notizia ha suscitato molte reazioni politiche e ha messo in discussione la posizione attuale del leader di spicco del partito di governo.

Il giudice della Corte Nazionale José Luis Calama ha formalmente incriminato l'ex Primo Ministro José Luis Rodríguez Zapatero per i reati di criminalità organizzata, traffico di influenze e falsificazione in relazione al caso del salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, e ha ordinato perquisizioni nel suo ufficio e in altre attività commerciali. Il giudice istruttore, che ha atteso la fine delle elezioni andaluse per avviare le perquisizioni, ha convocato l'ex leader socialista a comparire in tribunale il 2 giugno prossimo. Zapatero è il primo ex Capo di governo a essere indagato nella spagnola. Attualmente è consigliere dell'attuale primo ministro Pedro Sanchez. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spagna, l'ex premier Zapatero accusato di traffico d'influenze. Sanchez in bilico

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