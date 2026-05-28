Zapatero la moglie di Sanchez e il fratello | i casi giudiziari che colpiscono il governo in Spagna

Il premier spagnolo Pedro Sanchez sta affrontando diverse inchieste giudiziarie che coinvolgono anche la sua famiglia. La moglie e il fratello sono stati chiamati a comparire in tribunale per alcune indagini in corso. Contestualmente, il governo ha subito una battuta d’arresto alle recenti elezioni regionali, aggiungendo tensione alla situazione politica. Nessuna delle parti ha ancora ricevuto ufficialmente accuse formali.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez affronta un periodo turbolento. Non solo sul piano politico, dove ha perso importanti elezioni regionali, ma su quello giudiziario. Le indagini su Zapatero si aggiungono a quelle sulla moglie di Sanchez e al processo contro il fratello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dalla moglie al fratello, fino a Zapatero: tutti i guai giudiziari che assediano SanchezPedro Sánchez si trova ad affrontare una serie di guai giudiziari che coinvolgono familiari, tra cui la moglie e il fratello.

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