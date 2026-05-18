Alcol e droga alla guida quattro denunciati nel weekend | raffica di controlli sulle strade della provincia

Nel fine settimana, i carabinieri della provincia di Ancona hanno intensificato i controlli sulle strade, concentrandosi principalmente nelle ore serali e notturne. Durante queste verifiche, sono state denunciate quattro persone per guida sotto l’effetto di alcol o droga. Sono state anche ritirate diverse patenti e sequestrate due automobili. Le operazioni si sono svolte per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e prevenire incidenti legati a comportamenti pericolosi alla guida.

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