Spaccio di eroina nei giardinetti di via Cattaneo due morti per overdose | arrestati un uomo e una donna | VIDEO

Due persone sono state arrestate e altre quattro denunciate nell’ambito dell’operazione antidroga “Clean garden” condotta nel parco pubblico di via Carlo Cattaneo a Viterbo. L’indagine ha portato alla scoperta di uno spaccio di eroina nei giardinetti della zona, che ha causato due decessi per overdose. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine, che hanno sequestrato sostanze e armi. I dettagli delle indagini sono ancora in fase di elaborazione.

Operazione antidroga “Clean garden”, in riferimento al parco pubblico di via Carlo Cattaneo a Viterbo dove avveniva lo spaccio: si è conclusa con due arresti e quattro denunciati.L'inchiesta è scattata dopo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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