Catania tentano di smontare i climatizzatori di una chiesa per rubare il rame | arrestati un uomo e una donna

Da dayitalianews.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Catania, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato due persone, un uomo di 43 anni e una donna di 27, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono accusati di aver tentato di smontare i climatizzatori di una chiesa con l’obiettivo di prelevare il rame. L’intervento dei militari è avvenuto in seguito a una segnalazione e ha impedito il furto. Le persone sono state portate in caserma in attesa di ulteriori formalità.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Carabinieri nella notte. Un uomo di 43 anni e una donna di 27, entrambi catanesi e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. L’operazione è scattata a seguito di un rapido intervento coordinato con la Centrale Operativa, sulla base degli elementi raccolti che saranno verificati nelle sedi giudiziarie competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’allarme lanciato dal pastore della chiesa. La segnalazione è arrivata in tarda serata al numero unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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