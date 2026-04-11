Spaccio nei giardinetti a Monza | tre minori denunciati

Tre minori sono stati denunciati dopo essere stati trovati a gestire un’attività di spaccio nascosti in un rifugio improvvisato nei giardini pubblici di Monza. La polizia ha scoperto il loro nascondiglio durante un intervento nelle aree verdi della città. I giovani sono stati identificati e denunciati per aver messo in atto questa attività illegale. Non ci sono altre persone coinvolte al momento.

Erano nascosti in un rifugio di fortuna all'interno dei giardini pubblici, dove avevano messo in piedi un'attività di spaccio. Ma sono stati identificati e denunciati grazie a una segnalazione su YouPol, l’app realizzata dalla polizia di stato per segnalare episodi di spaccio, bullismo e violenza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Napoli, 14enne accoltellato nei bagni della scuola: due minori denunciati In cinque aggrediscono un 21enne in un bar, tutti denunciati: tra loro tre minoriIl fatto si è consumato lunedì a Castel d'Ario, in provincia di Mantova, ma tre dei giovani finiti nei guai sono residenti in provincia di Verona... Temi più discussi: Spaccio nei giardinetti a Monza: tre minori denunciati; Alta dipendenza, basso costo: così il Fentanyl è diventato la droga degli zombie; Lotta ai pusher. Ancora polizia alla stazione. Spaccio nei giardini di via Debussy: scoperti tre minorenniI poliziotti della Questura di Monza e Brianza hanno trovato i tre ragazzi, nascosti all’interno di una struttura di fortuna. mbnews.it Spaccio nei giardini della Fiumara, in manette tre giovanissimiI carabinieri di Genova Sampierdarena hanno arrestato ieri sera tre ragazzi per spaccio di hashish, dopo aver notato uno scambio sospetto nei giardini del centro commerciale Fiumara. I protagonisti ... primocanale.it I due, cittadini albanesi di 24 e 25 anni con precedenti per spaccio, avrebbero aggredito con estrema violenza due tunisini di 28 e 24 anni domiciliati in città, anch'essi con precedenti legati al mondo dello spaccio. Avevano tentato la fuga, i carabinieri li hanno - facebook.com facebook