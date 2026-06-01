Nelle ultime 24 ore, la polizia ha arrestato due persone durante controlli antidroga a Bagnoli. Durante le operazioni sono stati sequestrati quantitativi di metanfetamina, ketamina e altre sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno coinvolto perquisizioni e controlli nelle aree considerate a rischio. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle persone arrestate o sui luoghi specifici degli interventi. Le autorità continuano a monitorare la zona per contrastare lo spaccio di droga.

Napoli, controlli antidroga a Bagnoli: due arresti in 24 ore tra metanfetamina, ketamina e sequestri della Polizia. Napoli, controlli antidroga rafforzati a Bagnoli. Proseguono i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli contro il traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime 24 ore, nel quartiere Bagnoli, la Polizia di Stato ha arrestato due persone, un 39enne e un 21enne, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’attività rientra nel piano di controllo del territorio nelle aree più sensibili della città. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. Lo scambio in strada e il primo arresto. Il primo intervento si è registrato nel pomeriggio in via Coroglio, dove gli agenti del Commissariato Bagnoli hanno notato un uomo mentre effettuava uno scambio sospetto con un’altra persona in cambio di denaro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Spaccio a Bagnoli, doppio arresto in 24 ore: droga sequestrata

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