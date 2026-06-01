Due giovani sono stati arrestati a Bagnoli e Coroglio durante controlli della polizia. Sono stati trovati in possesso di ketamina, metanfetamina e anfetamina. I controlli sono parte di un'operazione permanente contro il traffico di droga. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata o fermata. I dettagli relativi agli arresti e alle quantità di sostanze sequestrate non sono stati comunicati. Le forze dell’ordine proseguono con le verifiche nelle aree interessate.

Continuano senza sosta i controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio cittadino. Nelle ultime 24 ore, la Polizia di Stato ha arrestato due persone, un 39enne e un 21enne, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo intervento è stato effettuato nel pomeriggio di ieri, domenica 31 maggio, dagli agenti del Commissariato Bagnoli. Durante un servizio di controllo del territorio in via Coroglio, i poliziotti hanno notato un uomo mentre cedeva un involucro a un altro soggetto in cambio di denaro. L'acquirente si è allontanato rapidamente, mentre gli agenti sono intervenuti fermando il presunto spacciatore. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Teleclubitalia.it - Napoli, spaccio di droga a Bagnoli e Coroglio: arrestati due giovani con ketamina, metanfetamina e anfetamina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli: due giovani arrestati per spaccio di droga, sequestrate marijuana, hashish, cocaina e crack

Spaccio di droga in piazza della Repubblica, due giovani con cocaina e hashish arrestatiNella giornata del 6 maggio, nel centro storico di Viterbo, la polizia ha arrestato due giovani di 18 e 20 anni durante un'operazione antidroga in...

Temi più discussi: Napoli: 12 arresti per traffico di droga ed estorsione; Napoli, traffico di droga ed estorsione: 12 misure cautelari; Era il luogo perfetto per spacciare droga nel cuore di Napoli: la scoperta dei carabinieri; Spaccio di droga nel centro di Napoli, carabinieri arrestano un 46enne.

Droga dalla Spagna alle piazze di spaccio della provincia di Napoli: sei arresti ift.tt/o5lUqyk x.com

Droga dalla Spagna al Salernitano, sei arresti: traffico da oltre 10 milioni di euroAl centro dell’indagine ci sarebbe una rete capace di movimentare cocaina e hashish lungo una rotta internazionale, con fornitori in Spagna e destinatari ... zon.it

Spaccio, estorsioni e 'stese' nel Napoletano, 12 arresti reddit

Spaccio di droga ed estorsioni nel Napoletano: arrestate 12 persone, due ai domiciliariSu delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, la polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone, ritenute gravemente indiziate, a ... ilmattino.it