Napoli spaccio di droga a Bagnoli e Coroglio | arrestati due giovani con ketamina metanfetamina e anfetamina

Da teleclubitalia.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani sono stati arrestati a Bagnoli e Coroglio durante controlli della polizia. Sono stati trovati in possesso di ketamina, metanfetamina e anfetamina. I controlli sono parte di un'operazione permanente contro il traffico di droga. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata o fermata. I dettagli relativi agli arresti e alle quantità di sostanze sequestrate non sono stati comunicati. Le forze dell’ordine proseguono con le verifiche nelle aree interessate.

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Continuano senza sosta i controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio cittadino. Nelle ultime 24 ore, la Polizia di Stato ha arrestato due persone, un 39enne e un 21enne, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo intervento è stato effettuato nel pomeriggio di ieri, domenica 31 maggio, dagli agenti del Commissariato Bagnoli. Durante un servizio di controllo del territorio in via Coroglio, i poliziotti hanno notato un uomo mentre cedeva un involucro a un altro soggetto in cambio di denaro. L'acquirente si è allontanato rapidamente, mentre gli agenti sono intervenuti fermando il presunto spacciatore. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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