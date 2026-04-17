Torna a Catania Note di Primavera a Sant’Anna | musica e arte nel centro storico della città

A Catania torna il festival “Note di Primavera a Sant’Anna”, giunto alla sua quinta edizione. L’evento si svolgerà dal 19 al 26 aprile nella chiesa di Sant’Anna nel centro storico della città. Durante la manifestazione, musica classica e fotografia saranno protagoniste, con spettacoli e mostre che coinvolgeranno il pubblico locale e non solo. La rassegna è prevista in diverse date nel corso della settimana.

Musica classica e fotografia saranno protagoniste della quinta edizione del Festival “Note di Primavera a Sant’Anna” che si svolgerà a partire dal 19 aprile fino al 26 aprile presso la chiesa di Sant’Anna a Catania. Sotto la direzione artistica di Davide Pulvirenti e promosso dall’associazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Torna la Festa di Primavera nel centro storico di Castelfranco EmiliaDue giorni di fiori, musica, arte e sapori tra Corso Martiri e le piazze del centro: torna, nel fine settimana, la tradizionale Festa di Primavera di... Lucca in Maschera, il Carnevale di Viareggio sfilerà sulle Mura e nel centro storico della cittàLucca, 6 febbraio 2026 – Domenica 8 febbraio le Mura di Lucca si vestiranno di colori per accogliere i carri e le mascherate del Carnevale di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Note di primavera a Modica con il concerto ospitato dalla Società operaia; Note di primavera a Cava: dalla musica barocca alla contemporanea; Tony Esposito in Note di un Autore Latino al Cine Teatro Olimpia di Campobello di Mazara (TP); Musica nei castelli antichi, il Tirolo tra note e storia: un viaggio tra sperimentazioni acustiche contemporanee. Notizie dalle bande Il @corpobandisticosantacecilia di Pradamano ci invita al concerto “Note di Primavera in Villa” che si terrà domenica 19 aprile 2026, ore 18:00 Villa Giacomelli in Piazza della Chiesa a Pradamano Sarà visitabile anche la MOST - facebook.com facebook