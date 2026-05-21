Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Bari con l’accusa di aver messo a segno undici furti con spaccata nei negozi del centro durante il mese di gennaio. L’indagine condotta dalla Polizia ha permesso di ricostruire i dettagli di ciascun episodio, che hanno provocato numerosi danni ai commercianti della zona. La squadra investigativa ha raccolto prove sufficienti per l’arresto, che segue un’intensa attività di monitoraggio e analisi delle telecamere di sorveglianza.

Eseguito un arresto a Bari: un 28enne è accusato di aver messo a segno una serie di spaccate ai danni di esercizi commerciali nel centro cittadino. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla Squadra Mobile, ha permesso di ricostruire la sequenza di colpi avvenuti nel mese di gennaio, destando forte preoccupazione tra i commercianti. Le indagini e l’arresto Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare della custodia in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura. L’uomo arrestato, già noto alle forze... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato a Bari il ladro diventato l'incubo dei commercianti, 11 spaccate in un mese nei negozi del centro

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