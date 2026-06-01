Un uomo di 86 anni è rimasto ferito in un incidente stradale a Sovere, quando la sua auto è uscita di strada e si è schiantata contro un muretto in via Belvedere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure e hanno deciso di trasportarlo in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

L’INCIDENTE. Schianto contro un muretto in via Belvedere a Sovere: ferito un automobilista di 86 anni, trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Incidente stradale nella mattinata di lunedì 1° giugno a Sovere. L’allarme è scattato poco dopo le 10 in via Belvedere, dove un automobilista di 86 anni è uscito di strada andando a schiantarsi contro un muretto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, residente a Sovere, stava scendendo da Sovere verso Lovere e non avrebbe curvato alla rotatoria, proseguendo dritto invece di seguire la carreggiata. L’auto, una Panda vecchio modello, ha quindi terminato la sua corsa contro il muretto che costeggia la strada. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Sovere, esce di strada e si schianta contro un muretto: 86enne trasportato in elicottero al «Papa Giovanni»

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