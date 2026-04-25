Un parapendista di 53 anni si è schiantato contro un muretto a Peio questa mattina. L’uomo è rimasto ferito e è stato soccorso con un elicottero. È stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per le cure necessarie. L’incidente è avvenuto durante un’attività di volo nella zona. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

? Cosa sapere Un parapendista di 53 anni si è schiantato contro un muretto a Peio stamattina.. Il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.. Un parapendista di 53 anni originario di Peio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo aver urtato un muretto nei prati sopra il centro abitato durante la fase di atterraggio, questa mattina intorno alle 10:30. L’imprevisto si è verificato mentre l’uomo stava concludendo il suo volo, finendo contro una struttura in pietra nei terreni sopra il paese. Nonostante il violento impatto, il cinquantenne è riuscito a contattare immediatamente i soccorsi tramite il numero di emergenza 112, mantenendo la piena lucidità mentale per tutta la durata della gestione del caso nel luogo del sinistro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Peio, parapendista si schianta contro un muretto: soccorso con l’elicottero

Incidente in parapendio, comasca morta a Tenerife

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