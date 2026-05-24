Due auto contro muretto a secco | una esce fuori strada e si ferma tra la vegetazione

Due auto si sono scontrate contro un muretto a secco sulla provinciale tra Ceglie Messapica e Martina Franca. Una vettura è uscita di strada, fermandosi tra la vegetazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati segnalati feriti gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi. Le auto sono state rimosse, e la circolazione è ripresa.

CEGLIE MESSAPICA - Un incidente stradale si è verificato lungo la provinciale che da Ceglie Messapica conduce a Martina Franca (Taranto). È accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio 2026. A seguito del sinistro, che ha coinvolto due veicoli, una Mercedes Clk è uscita fuori strada, prima. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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