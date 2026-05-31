La regola dei 10 secondi durante le sostituzioni spiazza Giappone e Islanda | sarà in vigore ai Mondiali

Durante l'amichevole tra Giappone e Islanda, è stata applicata la regola dei 10 secondi durante le sostituzioni, che ha sorpreso entrambe le squadre. L'arbitro ha fermato il gioco per garantire il rispetto di questa nuova norma, provocando reazioni di sorpresa tra i calciatori. La regola sarà adottata ufficialmente ai Mondiali, modificando le modalità di sostituzione in campo.

L'amichevole Giappone-Islanda è stato l'occasione per vedere applicata dall'arbitro una delle nuove regole presenti ai Mondiali: calciatori spiazzati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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