Con le nuove regole l' integrazione economica viene estesa a migliaia di lavoratori che prima ne erano esclusi Tutte le novità

A partire dal 2026, le norme sull’integrazione economica saranno estese a migliaia di lavoratori precedentemente esclusi. Nel frattempo, per chi convive con una disabilità, torna l’attenzione sull’Assegno ordinario di invalidità, che sarà nuovamente al centro delle misure dedicate. Queste novità interessano direttamente chi lavora e chi ha bisogno di supporto economico per la disabilità.

I l 2026 porta qualche notizia positiva per i lavoratori che convivono con una disabilità: torna, infatti, al centro dell’attenzione l’Assegno ordinario di invalidità. Grazie a una recente decisione della Corte Costituzionale e alle nuove istruzioni operative dell’Inps, è caduto un muro che durava da trent’anni: adesso la possibilità di avere assegni più dignitosi l’avranno anche i lavoratori più giovani o con carriere iniziate dopo il 1995. L’integrazione al trattamento minimo, finalmente, copre una platea più vasta, riparando a una storica disparità. Vediamo, quindi, cosa cambia nel dettaglio e come orientarsi quest’anno. I piloti disabili di WeFly Team: «Voliamo per dire che si può» X Che cos’è l’Assegno ordinario di invalidità. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Con le nuove regole, l'integrazione economica viene estesa a migliaia di lavoratori che prima ne erano esclusi. Tutte le novità Articoli correlati In pensione a 67 anni e un mese nel 2027, con le nuove regole migliaia di esodatiDal 2027 servirà un mese in più per andare in pensione, mentre dal 2028 l’aumento complessivo salirà a tre mesi. Dogane, dazi, sanzioni e nuove regole UE: tutte le novità del 2026 nel Focus di Norme & TributiLe dogane tornano al centro delle strategie di imprese e operatori del commercio internazionale. Tutti gli aggiornamenti su Con le nuove regole l'integrazione... Temi più discussi: Fringe benefit auto 2026: calcolo, tabelle ACI e novità; Rimborsi certi e cancellazioni più facili: tutte le nuove regole sui pacchetti viaggio; Nuove regole ARERA: da dicembre 2026 cambiare compagnia elettrica sarà più semplice, ma non per tutti; Giù le mani da sagre e volontari. Se le nuove norme mettono a rischio le feste di paese. Ricette mediche, cambia tutto: le nuove regole per gli italiani (1 / 2)Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Quante ne conosci? A te i proverbi italiani migliori, i più famosi e i più divertenti! donna.fidelityhouse.eu Auto Made in EU, Bruxelles stringe le maglie: tutte le nuove regole su contenuto europeo, batterie ed E?CarLo stesso vale per il secondo paragrafo: si prevede che la batteria contenga almeno cinque componenti specifici principali (non sei come nella bozza), includendo non solo le celle, ma anche il ... quattroruote.it Non tutte le storie nate su un set finiscono con l’ultimo ciak. Alcune continuano nella vita reale. È quello che è successo durante le riprese del film La vita va così, diretto da Riccardo Milani e ambientato nei paesaggi autentici della Sardegna. Tra una scena e l’ - facebook.com facebook Leao, così non va. Il Milan valuterà tutte le offerte. E se parte... x.com