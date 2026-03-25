Blue Economy | in arrivo voucher per 3 milioni di euro a sostegno delle Pmi

Oggi a Brindisi si è svolto un workshop presso Palazzo Guerrieri, organizzato da Arti, durante il quale è stato annunciato l’arrivo di quasi 3 milioni di euro in voucher destinati alle piccole e medie imprese della blue economy. I fondi hanno l’obiettivo di favorire la crescita, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese del settore.

Presentato a Brindisi il progetto europeo Leap to Blue: confronto tra imprese e stakeholder su voucher e opportunità di cooperazione tra Poi italiane e croate Il progetto Leap to Blue, della durata di 36 mesi e con un budget complessivo di circa 6,1 milioni di euro, è classificato come Osi - Operation of strategic importance, ovvero un’iniziativa di cooperazione transfrontaliera ad alto impatto strategico per l’area adriatica. Il partenariato internazionale è guidato dall’Università di Zara e coinvolge Arti Puglia, Università di Trieste, Unioncamere del Veneto, Università di Zagabria e Camera dell’Economia croata. “Con Leap to Blue, Arti... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Blue Economy: in arrivo voucher per 3 milioni di euro a sostegno delle Pmi Articoli correlati "La blue economy frontiera di sviluppo per le nostre Pmi""GUARDIAMO al 2026 puntando a nuove sfide e con la volontà di sostenere le imprese nell’affrontarle, partendo sempre dalla sicurezza dei numeri che... "Leap to blue": 3 milioni per l'innovazione e sviluppo sostenibile delle Pmi marittimeArti lancia un programma di voucher per supportare la trasformazione digitale e transizione verde delle imprese dell’area adriatica. Una raccolta di contenuti su Blue Economy Discussioni sull' argomento Lecce, una giornata dedicata alla Blue economy con giovani, scienza e imprese; Blue Economy Forum 2026, 'buone pratiche sulla gestione dell'acqua in Slovenia'; Arti presenta Leap to blue: quasi 3 milioni in voucher per le PMI della blue economy; Balneari, verso un patto per il mare del Lazio. Ddl Mare, Rosa (FdI): passo avanti per la politica del mare. Dal governo misure per pesca e blue economy. - facebook.com facebook Blue economy, l’Europa investe nella formazione tecnica dei suoi porti x.com