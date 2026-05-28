AscoltaMI supporto psicologico gratuito agli studenti su Unica dal 28 maggio | la nota del Ministero spiega domanda voucher scelta dello psicologo e ruolo delle scuole

Dal 28 maggio 2026 sarà attivo “AscoltaMI”, un servizio di supporto psicologico gratuito rivolto agli studenti, disponibile sulla piattaforma Unica. La nota ministeriale spiega che gli utenti potranno presentare domanda e ricevere un voucher per accedere al servizio. Gli studenti potranno scegliere uno psicologo tra quelli disponibili, mentre le scuole avranno un ruolo nel supporto alla fruizione e alla gestione del servizio.

Dal 28 maggio 2026 sarà attivo “AscoltaMI”, il nuovo servizio digitale integrato nella piattaforma Unica e dedicato al benessere delle studentesse e degli studenti. A illustrarne il funzionamento è una nota del Ministero dell’istruzione e del merito del 27 maggio, con le indicazioni operative rivolte a studenti, famiglie e istituzioni scolastiche. Il progetto, previsto in attuazione della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è rivolto, in questa prima fase, agli studenti minorenni che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado statali. L’obiettivo è offrire uno spazio qualificato di ascolto e accompagnamento, a sostegno dei percorsi di crescita personale degli studenti e dell’azione educativa svolta quotidianamente da scuole e famiglie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supporto psicologico a scuola: come funziona AscoltaMI

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