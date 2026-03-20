A Ponte Galeria a Roma, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli che hanno portato all’arresto di una persona e alla denuncia di altre tre. Durante le operazioni sono stati sequestrati droga, armi e sostanze dopanti. L’intervento si inserisce in un’azione continua di prevenzione e contrasto all’illegalità nel quartiere.

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa nel quadrante sud-ovest della Capitale. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Ponte Galeria e nelle aree limitrofe, con l’obiettivo specifico di reprimere il traffico di sostanze stupefacenti e verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada. Risultati dell’Operazione. Il bilancio dell’operazione ha visto una persona arrestata e tre denunciate alla Procura della Repubblica. Nello specifico, i Carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a carico di un 38enne romano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli a Ponte Galeria, 1 arresto, 3 denunce, sequestrati droga, armi e sostanze dopanti

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