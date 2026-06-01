CASENTINO – Cocaina, sostanze dopanti, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Più che un’abitazione, secondo gli inquirenti sembrava una succursale abusiva del Ministero delle Prestazioni Straordinarie. A finire nei guai un 53enne del Casentino, arrestato dai Carabinieri al termine di un’attività investigativa nata per contrastare lo spaccio di stupefacenti sul territorio. L’indagine è partita dopo una serie di movimenti sospetti osservati nei pressi dell’abitazione dell’uomo. I militari avrebbero documentato la cessione di una dose di cocaina a un cliente, scoprendo così che dietro quella che poteva sembrare una tranquilla casa di provincia si nascondeva una sorta di sportello unico per chi voleva affrontare la giornata con più energia del consentito. 🔗 Leggi su Lortica.it

Segui gli aggiornamenti su Olimpiadi.

© Lortica.it - Casentino, arrestato pusher con cocaina e sostanze dopanti. Gli investigatori: «Preparava le Olimpiadi del fai-da-te»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sorpresi con cocaina, eroina, hashish e contanti: due arresti a Campo di Marte

Notizie e thread social correlati

Controlli antidroga: in auto spuntano hashish, cocaina e sostanze dopantiDurante controlli antidroga svolti su strada, sono stati trovati in un'auto quantitativi di hashish, cocaina e sostanze dopanti.