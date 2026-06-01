Sorpreso mentre cede droga dall' auto | arrestato pusher
Un uomo di 28 anni, cittadino extracomunitario, è stato arrestato dalla guardia di finanza per aver ceduto droga dall’auto. Durante un controllo, è stato sorpreso mentre consegnava sostanze stupefacenti. È stato trovato in possesso di droga, che il soggetto aveva con sé per la vendita. L’arresto è avvenuto in un’area pubblica, e l’uomo è stato portato in caserma. La sostanza trovata verrà sottoposta ad analisi.
Arrestato dalla guardia di finanza un cittadino extracomunitario di 28 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.A seguito di una mirata attività info-investigativa e di osservazione svolta sul territorio pisano, i militari del Gruppo di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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