Sorpreso mentre cede droga dall' auto | arrestato pusher

Notizia in breve

Un uomo di 28 anni, cittadino extracomunitario, è stato arrestato dalla guardia di finanza per aver ceduto droga dall’auto. Durante un controllo, è stato sorpreso mentre consegnava sostanze stupefacenti. È stato trovato in possesso di droga, che il soggetto aveva con sé per la vendita. L’arresto è avvenuto in un’area pubblica, e l’uomo è stato portato in caserma. La sostanza trovata verrà sottoposta ad analisi.