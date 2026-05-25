Paliano Sorpreso mentre cede droga a due coetanei Scoperto getta via il marsupio… 21enne del posto arrestato dai Carabinieri
Un 21enne di Paliano è stato arrestato dai Carabinieri mentre consegnava droga a due coetanei. Alla vista delle forze dell’ordine, ha gettato via il marsupio contenente sostanze stupefacenti. I militari hanno recuperato il contenuto e fermato il giovane sul posto. L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato portato in caserma. Continua l’attività di contrasto allo spaccio nella zona.
Cronache Cittadine PALIANO – Non conosce sosta l’azione di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della L'articolo Paliano. Sorpreso mentre cede droga a due coetanei. Scoperto, getta via il marsupio. 21enne del posto arrestato dai Carabinieri Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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