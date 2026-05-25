Paliano Sorpreso mentre cede droga a due coetanei Scoperto getta via il marsupio… 21enne del posto arrestato dai Carabinieri

Da cronachecittadine.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un 21enne di Paliano è stato arrestato dai Carabinieri mentre consegnava droga a due coetanei. Alla vista delle forze dell’ordine, ha gettato via il marsupio contenente sostanze stupefacenti. I militari hanno recuperato il contenuto e fermato il giovane sul posto. L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato portato in caserma. Continua l’attività di contrasto allo spaccio nella zona.

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