Paliano Sorpreso mentre cede droga a due coetanei Scoperto getta via il marsupio… 21enne del posto arrestato dai Carabinieri

Notizia in breve

Un 21enne di Paliano è stato arrestato dai Carabinieri mentre consegnava droga a due coetanei. Alla vista delle forze dell’ordine, ha gettato via il marsupio contenente sostanze stupefacenti. I militari hanno recuperato il contenuto e fermato il giovane sul posto. L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato portato in caserma. Continua l’attività di contrasto allo spaccio nella zona.