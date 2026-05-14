Sorpreso in Vettovaglie mentre vende hashish | arrestato pusher
Nella serata del 12 maggio, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pisa hanno arrestato un cittadino straniero di 20 anni. L’uomo è stato sorpreso in via Vettovaglie mentre stava vendendo hashish. È stato colto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l’arresto, è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nessun'altra persona è stata coinvolta nel episodio.
Arrestato nella serata dello scorso 12 maggio dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pisa un cittadino straniero di 20 anni, colto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento si è svolto intorno alle ore 18 in piazza delle Vettovaglie. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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