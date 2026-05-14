Sorpreso in Vettovaglie mentre vende hashish | arrestato pusher

Da pisatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 12 maggio, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pisa hanno arrestato un cittadino straniero di 20 anni. L’uomo è stato sorpreso in via Vettovaglie mentre stava vendendo hashish. È stato colto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l’arresto, è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nessun'altra persona è stata coinvolta nel episodio.

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Arrestato nella serata dello scorso 12 maggio dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pisa un cittadino straniero di 20 anni, colto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento si è svolto intorno alle ore 18 in piazza delle Vettovaglie. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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