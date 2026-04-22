Nasconde cocaina negli slip ma i Carabinieri di Palagiano lo beccano | arrestato baby spacciatore
A Palagiano, nel Tarantino, i Carabinieri hanno arrestato un minorenne che tentava di nascondere cocaina negli slip. Durante un controllo, i militari hanno trovato la droga nascosta sul ragazzo. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato e il giovane è stato portato in caserma. La sostanza stupefacente sequestrata sarà sottoposta ad analisi per verificarne la quantità e la qualità.
A Palagiano (Taranto) i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo minorenne che nascondeva droga nelle mutande. Nella sua abitazione ritrovata anche hashish e marijuana.🔗 Leggi su Fanpage.it
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