Nasconde cocaina negli slip ma i Carabinieri di Palagiano lo beccano | arrestato baby spacciatore

A Palagiano, nel Tarantino, i Carabinieri hanno arrestato un minorenne che tentava di nascondere cocaina negli slip. Durante un controllo, i militari hanno trovato la droga nascosta sul ragazzo. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato e il giovane è stato portato in caserma. La sostanza stupefacente sequestrata sarà sottoposta ad analisi per verificarne la quantità e la qualità.