Alatri blitz antidroga negli istituti scolastici | il cane Odina fiuta l' hashish Scatta il sequestro

A Alatri, la Polizia di Stato ha effettuato un'operazione nelle scuole con l'intervento di un cane antidroga, che ha fiutato hashish. Durante il blitz sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti. L'azione è finalizzata a contrastare lo spaccio e il consumo di droga tra i giovani.

Giro di vite della Polizia di Stato contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi. Nelle scorse ore, la città di Alatri è stata al centro di un vasto e mirato servizio straordinario di controllo del territorio, concentrato in modo specifico nelle adiacenze e all'interno dei plessi scolastici. Per garantire la massima efficacia delle ispezioni, il dispositivo di sicurezza ha visto un dispiegamento congiunto di forze specializzate. Al personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura si è infatti affiancata la Squadra Cinofili antidroga della Polizia di Stato proveniente dal distaccamento di Nettuno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Alatri, blitz antidroga negli istituti scolastici: il cane "Odina" fiuta l'hashish. Scatta il sequestro Articoli correlati Blitz antidroga a scuola: il cane fiuta hashish nascosto nel bagnoÈ nei servizi igienici dell’istituto che si concentra l’attenzione dell’unità cinofila. Erba, il cane antidroga fiuta l'hashish nascosta nel tombino vicino a un bar frequentato da giovaniErba (Como), 17 febbraio 2026 – Nascosto in un tombino, c'era un pacchetto con 30 grammi di hashish. Una selezione di notizie su Alatri blitz antidroga negli istituti... Discussioni sull' argomento Alatri, controlli antidroga nelle scuole: trovate due dosi di hashish; Sicurezza a Frosinone e Alatri: scatta la denuncia per un trentenne e i controlli antidroga arrivano nelle scuole. Blitz antidroga in una scuola di Campagna: trovate dosi tra gli studentiControlli a sorpresa dei carabinieri in un istituto superiore di Campagna, dove nella mattinata è scattato un blitz antidroga all’interno della struttura scolastica. agro24.it Trovato con 2 chili di droga: insospettabile arrestato ad AlatriBlitz antidroga ieri mattina alle prime luci dell’alba tra le zone di Alatri, Pignano e Tecchiena. Gli agenti della squadra Mobile unitamente ai colleghi della sezione Volanti hanno perquisito palmo a ... ilmessaggero.it ALATRI: Come ricostruito dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Frosinone, l'uomo aveva dato fuoco a un cumulo di sfalci e poi aveva perso il controllo delle fiamme. - facebook.com facebook