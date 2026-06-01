Il difensore potrebbe restare alla Juventus, nonostante le voci di cessione. Il tecnico ha deciso di mantenere Rugani in rosa, secondo fonti vicine alla squadra. La decisione avviene in vista della prossima stagione, con un piano specifico per il suo ruolo nel progetto tecnico. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma la conferma sembra vicina. La società non ha ancora annunciato ufficialmente eventuali cambiamenti nel reparto difensivo.

di Francesco Spagnolo Rugani potrebbe essere confermato alla Juventus. Spalletti ha un piano molto chiaro per il difensore. Ecco tutti i dettagli. Daniele Rugani riscopre una dimensione lontana dai riflettori del grande calcio lungo i sentieri del Cammino di Santiago. Un viaggio interiore per staccare la spina prima di tornare alla realtà del calciomercato. Il difensore centrale, infatti, si appresta a rientrare alla Juventus dopo che il suo prestito alla Fiorentina si è concluso senza il riscatto. I termini dell’accordo prevedevano l’obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro al raggiungimento di cinque presenze da almeno 45 minuti, parallelamente alla salvezza dei viola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Sorpresa Rugani, può rimanere alla Juventus: il piano di Spalletti per il difensore

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