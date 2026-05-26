Juventus Rugani può cambiare maglia in Serie A | folle idea | CM

Da calciomercato.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Rugani, difensore originario di Lucca, tornerà dalla Fiorentina ma potrebbe lasciare la Juventus. La società valuta la sua cessione in Serie A, anche se il suo ritorno è previsto. La permanenza a Torino sembra ormai sfumata, con possibilità di trasferimento in un altro club italiano. La decisione finale non è stata ancora comunicata ufficialmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il centrale originario di Lucca tornerà dal prestito alla Fiorentina ma la sua permanenza a Torino sembra avere i giorni contati.  L’obbligo di riscatto da parte della Fiorentina alla fine non è scattato e Daniele Rugani si appresta a fare ritorno alla Juventus. La permanenza alla Continassa, però, rischia di avere i giorni contati visto che il centrale difensivo classe ’94 non rientra nei piani di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Ma quale sarà il suo futuro? Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Rugani, a 31 anni e con una grande esperienza nel nostro campionato, vanta diversi estimatori in giro per l’Italia e – secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

juventus rugani pu242 cambiare maglia in serie a folle idea cm
© Calciomercato.it - Juventus, Rugani può cambiare maglia in Serie A: folle idea | CM
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Piccoli può cambiare maglia in Serie A, c’è anche il Bologna | CMRoberto Piccoli, arrivato a Firenze nella scorsa estate come uno degli acquisti principali della Fiorentina, potrebbe cambiare maglia in Serie A e ci...

WWE: CM Punk spiega cosa gli ha fatto cambiare idea su Triple H dopo anni di rancoreDopo anni di tensioni e rivalità, CM Punk ha recentemente condiviso le ragioni che lo hanno portato a rivedere il suo atteggiamento nei confronti di...

Temi più discussi: Bremer tra Juventus e futuro: il Mondiale può cambiare tutto; Corriere dello Sport: Otto inamovibili per la Fiorentina. Rebus Kean e Gudmundsson; Gabriel Jesus nel mirino della Serie A ma c'è un problema; Per la porta in lista c'è anche il portiere del Tolosa.

Juventus, Spalletti e il mercato: chi resterà in bianconero e cosa cambia senza ChampionsJuve, senza Champions cambia tutto: da Bernardo Silva ai sacrifici eccellenti, il futuro si decide a Lecce Spalletti blinda il gruppo ma il quarto posto vale 75 milioni e può cambiare il mercato bianc ... sport.virgilio.it

Juventus, obiettivo Stiller: come funziona la clausola rescissoria e quel dettaglio che può cambiare tuttoLe manovre di programmazione per il futuro, in casa Juventus, sono già cominciate. In attesa di blindare un 4° posto in campionato che vorrebbe dire Champions League il prossimo anno (un traguardo ... calciomercato.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web