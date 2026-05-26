Juventus Rugani può cambiare maglia in Serie A | folle idea | CM

Rugani, difensore originario di Lucca, tornerà dalla Fiorentina ma potrebbe lasciare la Juventus. La società valuta la sua cessione in Serie A, anche se il suo ritorno è previsto. La permanenza a Torino sembra ormai sfumata, con possibilità di trasferimento in un altro club italiano. La decisione finale non è stata ancora comunicata ufficialmente.

Il centrale originario di Lucca tornerà dal prestito alla Fiorentina ma la sua permanenza a Torino sembra avere i giorni contati. L’obbligo di riscatto da parte della Fiorentina alla fine non è scattato e Daniele Rugani si appresta a fare ritorno alla Juventus. La permanenza alla Continassa, però, rischia di avere i giorni contati visto che il centrale difensivo classe ’94 non rientra nei piani di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Ma quale sarà il suo futuro? Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Rugani, a 31 anni e con una grande esperienza nel nostro campionato, vanta diversi estimatori in giro per l’Italia e – secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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