Sorpassa in senso vietato la coda di auto in fila per andare al mare a Bacoli ma trova i vigili | multa da 10mila euro

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un automobilista è stato fermato dalla polizia locale a Bacoli dopo aver effettuato un sorpasso in senso vietato su una coda di auto in fila per andare al mare. La polizia ha contestato la violazione del codice della strada e ha comminato una multa di 10.000 euro. L’uomo è stato fermato durante un controllo e la sua vettura è stata sottoposta a sequestro, in base alle normative vigenti. La sanzione si riferisce a un’ipotesi di infrazione grave.

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Automobilista fermato dalla polizia locale a Bacoli dopo un sorpasso vietato. Multe per 10mila euro. Il sindaco: "Non aveva nemmeno la patente ed era recidivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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