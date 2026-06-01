Sorpassa in senso vietato la coda di auto in fila per andare al mare a Bacoli ma trova i vigili | multa da 10mila euro

Notizia in breve

Un automobilista è stato fermato dalla polizia locale a Bacoli dopo aver effettuato un sorpasso in senso vietato su una coda di auto in fila per andare al mare. La polizia ha contestato la violazione del codice della strada e ha comminato una multa di 10.000 euro. L’uomo è stato fermato durante un controllo e la sua vettura è stata sottoposta a sequestro, in base alle normative vigenti. La sanzione si riferisce a un’ipotesi di infrazione grave.