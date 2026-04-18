Ma in Italia serve la patente per la moto? | fermato dai vigili scatta la multa da 5mila euro

Durante un normale controllo di routine a Gatteo Mare, un conducente è stato fermato dai vigili e multato con una sanzione di 5.000 euro. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì e ha suscitato sorpresa tra i presenti. La sanzione è stata applicata a seguito di verifiche sulle certificazioni di guida del motociclo. Nessun dettaglio ulteriore è stato comunicato riguardo alle motivazioni specifiche dell’accertamento.

Un controllo di routine si è trasformato in un episodio surreale nel pomeriggio di giovedì a Gatteo Mare. Erano circa le 18 quando una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo, impegnata nel monitoraggio del territorio in via Trieste, ha intimato l'alt a un motociclista.Alla classica richiesta di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Controllato a Bruere di Rivoli, guidava con la patente revocata da quattro anni: multa di oltre 5mila euroNella prima serata di ieri, martedì 24 febbraio 2026, una pattuglia della polizia locale di Rivoli, durante un normale posto di controllo eseguito... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sospeso l’accordo Italia – Israele. Oxfam: Passo avanti ma serve cambio di rotta; UE a Italia: serve trasparenza per commercio ambulante; Renzi: Meloni si è rinchiusa nel palazzo. Il centrosinistra riparta dai gazebo; Ma in Italia serve la patente per la moto?: fermato dai vigili, scatta la multa da 5mila euro. Gatteo Mare: Ma in Italia per guidare la moto serve la patente? La polizia locale glielo spiega e poi lo multa per 5.100 euroNel pomeriggio di giovedì, un equipaggio della Polizia Locale di Gatteo ha proceduto al fermo di un motociclo in via Trieste, nella frazione di ... corriereromagna.it Alla creatività degli imprenditori serve il supporto di Italia e Ue x.com “Nella mia città nidi gratis e per tutti. Ma all'Italia serve il congedo paritario obbligatorio”. Elena Piastra è la sindaca di Settimo Torinese, 46 mila abitanti nella cintura di Torino. Quest'anno è riuscita a cancellare le rette per tutti i genitori con un Isee sotto i 28 mil facebook