Fanno sesso in stazione arriva la multa da 10mila euro

Da ilgiornale.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia viene multata con una sanzione di 10.000 euro dopo aver consumato atti sessuali in una stazione ferroviaria. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, dove sono stati rilevati comportamenti considerati non conformi alle norme di decoro e sicurezza. La polizia ha intervenuto e ha emesso la multa, che rappresenta una delle sanzioni più elevate per questo tipo di infrazione.

Una coppia particolarmente focosa decide di fare sesso in un luogo pubblico e nei loro confronti scatta una multa salatissima. È successo a Montebelluna, in provincia di Treviso, e ora i due dovranno pagare una somma di ben 10mila euro. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, il fatto si è verificato alcuni giorni fa nelle vicinanze dello scalo ferroviario della città. Era pieno giorno – erano le 12.30 del mattino – e alla presenza di chiunque capitasse nella zona. Stiamo parlando, infatti, di una stazione ferroviaria, frequentata da passanti, pendolari e studenti, fra cui anche minorenni. Sono stati gli agenti della polizia locale, impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio, a individuare i due amanti e porre un freno alle loro effusioni fin troppo esplicite.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Sorpresi in intimità in pieno giorno vicino alla stazione, maxi multa da 10mila euro per coppia a MontebellunaI due focosi amanti sopresi da una pattuglia della polizia locale in scene hot in pieno giorno, intorno alle 12.

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