Fanno sesso in stazione arriva la multa da 10mila euro

Una coppia viene multata con una sanzione di 10.000 euro dopo aver consumato atti sessuali in una stazione ferroviaria. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, dove sono stati rilevati comportamenti considerati non conformi alle norme di decoro e sicurezza. La polizia ha intervenuto e ha emesso la multa, che rappresenta una delle sanzioni più elevate per questo tipo di infrazione.

Una coppia particolarmente focosa decide di fare sesso in un luogo pubblico e nei loro confronti scatta una multa salatissima. È successo a Montebelluna, in provincia di Treviso, e ora i due dovranno pagare una somma di ben 10mila euro. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, il fatto si è verificato alcuni giorni fa nelle vicinanze dello scalo ferroviario della città. Era pieno giorno – erano le 12.30 del mattino – e alla presenza di chiunque capitasse nella zona. Stiamo parlando, infatti, di una stazione ferroviaria, frequentata da passanti, pendolari e studenti, fra cui anche minorenni. Sono stati gli agenti della polizia locale, impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio, a individuare i due amanti e porre un freno alle loro effusioni fin troppo esplicite.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fanno sesso in stazione, arriva la multa da 10mila euro Sorpresi in intimità in pieno giorno vicino alla stazione, maxi multa da 10mila euro per coppia a MontebellunaI due focosi amanti sopresi da una pattuglia della polizia locale in scene hot in pieno giorno, intorno alle 12. Leggi anche: Insetti sugli scaffali. Pasta infestata in vendita . Multa da 10mila euro A Teen Behind Bars | PRISON DRAMA | Full Movie in English