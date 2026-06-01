Sora Giornata Internazionale degli Archivi 2026 L' abbandono e la cura

Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 10, si terrà a Sora la presentazione in anteprima della mostra documentale “L’abbandono e la cura”. L’esposizione raccoglie materiali storici su istituzioni e assistenza all’infanzia tra il 1800 e il 1900. La rassegna si inserisce nella celebrazione della Giornata Internazionale degli Archivi 2026. L’evento coinvolge il pubblico cittadino e si svolge presso una sede ancora da definire.