Sora Giornata Internazionale degli Archivi 2026 L' abbandono e la cura
Sabato 6 giugno alle 10, si terrà a Sora la presentazione in anteprima della mostra documentale “L’abbandono e la cura”. L’esposizione raccoglie materiali storici su istituzioni e assistenza all’infanzia tra il 1800 e il 1900. La rassegna si inserisce nella celebrazione della Giornata Internazionale degli Archivi 2026. L’evento coinvolge il pubblico cittadino e si svolge presso una sede ancora da definire.
Il Comune di Sora invita la cittadinanza alla presentazione in anteprima della mostra documentale:L’ABBANDONO E LA CURALe Istituzioni e l’assistenza all’infanzia a Sora tra 1800 e 1900L’appuntamento è per sabato 6 giugno 2026, alle ore 10.00, presso la Biblioteca Comunale di Sora – Sala “Vincenzo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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