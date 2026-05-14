La cura dei curanti | a Benevento l’iniziativa dell’OPI per la Giornata Internazionale dell’Infermiere 2026

A Benevento, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche ha organizzato questa mattina un evento dedicato alla “Giornata Internazionale dell’Infermiere 2026”. L’iniziativa si è concentrata sul benessere degli infermieri, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della cura e del supporto professionale nel settore sanitario. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alle condizioni di lavoro e alle sfide quotidiane degli operatori sanitari, con un’attenzione particolare a promuovere momenti di confronto e riflessione tra i presenti.

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Tempo di lettura: 3 minuti “La cura dei curanti”: il benessere degli infermieri al centro dell’iniziativa promossa questa mattina da OPI Benevento in occasione della “Giornata Internazionale dell’Infermiere 2026”. Infermieri, istituzioni e studenti si sono ritrovati presso il Teatro Cinema San Marco di Benevento per partecipare ad un appuntamento che ha messo al centro una questione cruciale: il benessere di chi cura come condizione essenziale per la qualità del sistema sanitario. Saluti istituzionali affidati alla presidente di OPI Benevento Francesca Olivieri, alla presidente di OPI Napoli e del Coordinamento Regionale di OPI Campania ... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La cura dei curanti: a Benevento l’iniziativa dell’OPI per la “Giornata Internazionale dell’Infermiere 2026” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giornata Internazionale dell’Infermiere: l'Opi di Parma celebra la professione tra cura, eccellenza e impegno socialeIn occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Parma riafferma il valore centrale... L’Opi Arezzo celebra la Giornata Internazionale dell’InfermiereArezzo, 6 maggio 2026 – L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo celebra la Giornata Internazionale della Professione... Si parla di: Giornata Internazionale dell’Infermiere, una professione al fianco del cittadino. Giornata Internazionale dell’Infermiere: Riconoscere il Valore dei Professionisti Responsabili dell’AssistenzaQuesto articolo esplora in profondità la Giornata Internazionale dell’Infermiere, celebrata ogni 12 maggio, analizzando il ruolo cruciale degli infermieri e delle infermiere nel sistema sanitario. microbiologiaitalia.it La Giornata internazionale dell'Infermiere: prendersi cura del mondo, una persona alla voltaLe professioni di cura stanno affrontando una crisi strutturale profonda che include carenza di personale, invecchiamento della forza lavoro, abbandono della professione e burnout crescente ... elle.com