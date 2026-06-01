Gianmarco Tamberi ha spiegato di essere stato assente sui social per diversi mesi a causa di un periodo difficile caratterizzato da infortuni, ricoveri ospedalieri e timori di non riuscire a tornare in forma. Ha condiviso che ha attraversato un momento complicato, senza entrare nei dettagli specifici, e ha riferito di aver scelto di prendersi una pausa dai social media per concentrarsi sul recupero.

Gianmarco Tamberi ha deciso di raccontare ai fan il motivo per il quale ha diradato la sua presenza sui social negli ultimi mesi. In occasione del suo 34esimo compleanno, il campione olimpico del salto in alto ha condiviso un carosello di foto e video accompagnato da un lungo messaggio nel quale ha spiegato di aver vissuto mesi particolarmente difficili a causa di una serie di problemi di salute. Tutto è iniziato con una fascite plantare al piede destro, ma nel frattempo si sono aggiunti altri guai fisici che hanno avuto conseguenze anche sul piano psicologico. Oggi, però, le cose stanno lentamente migliorando e Tamberi guarda con maggiore fiducia ai prossimi obiettivi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Sono sparito per mesi”: Gianmarco Tamberi racconta il periodo più duro tra infortuni, ospedali e paura di fallire

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Tamberi, il 34esimo compleanno e la rinascita: «Sono sparito, ho toccato il fondo. Ma eccomi qui»

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