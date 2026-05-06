Il campione olimpico ha rivelato di non aver parlato con suo padre da più di due anni, spiegando che quest'ultimo non ha ancora incontrato sua figlia. La dichiarazione è arrivata durante un podcast, dove ha raccontato i dettagli di un rapporto complicato che dura da tempo. La situazione ha attirato l'attenzione di chi segue le vicende del campione e le ripercussioni di questa tensione familiare.

La scoperta della gravidanza prima e la nascita poi ha quindi travolto la coppia di una gioia immensa, offuscata però da un’ombra ingombrante, l’assenza del nonno paterno. Come raccontato dallo stesso Gianmarco al podcast Passa al BSMT, infatti, suo padre non ha ancora conosciuto la piccola. «Sono due anni e mezzo che non ci parliamo» ha detto. Che i rapporti tra i due fossero difficili era noto, e il campione ne aveva già parlato nel 2024, quando ospite a Belve aveva svelato di non amare lo sport che gli aveva regalato tante gioie, di aver sempre preferito il basket ma di essere stato spinto a forza, proprio dal genitore, verso l’atletica. Una costrizione che nel tempo si è trasformata in livore verso il padre, con il quale fino al 2022 ha avuto suo malgrado un rapporto strettissimo, essendo stato il suo allenatore.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gianmarco Tamberi: «Non parlo con mio padre da più di due anni. Lui non ha ancora visto mia figlia»

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