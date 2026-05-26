Massacrata di botte dal padre è in fin di vita | il pestaggio sotto gli occhi della madre

Notizia in breve

Una ragazza è stata picchiata dal padre davanti agli occhi della madre e ora si trova in ospedale in condizioni critiche. La vittima ha subito numerosi colpi di pugno e schiaffi e si trova in fin di vita. La donna che ha assistito all'aggressione non è intervenuta. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. La ragazza è stata trasportata d'urgenza in ospedale e le sue condizioni sono ancora molto gravi.