Massacrata di botte dal padre è in fin di vita | il pestaggio sotto gli occhi della madre
Una ragazza è stata picchiata dal padre davanti agli occhi della madre e ora si trova in ospedale in condizioni critiche. La vittima ha subito numerosi colpi di pugno e schiaffi e si trova in fin di vita. La donna che ha assistito all'aggressione non è intervenuta. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. La ragazza è stata trasportata d'urgenza in ospedale e le sue condizioni sono ancora molto gravi.
Ha ricevuto talmente tanti schiaffi e pugni che adesso è ricoverata, in pericolo di vita, in ospedale. Vittima della barbarie è una donna di 36 anni di Forio, comune di Ischia. A massacrarla sarebbe stato il padre, arrestato dai carabinieri. Il pestaggio è avvenuto in casa, sotto gli occhi della. 🔗 Leggi su Today.it
FIGLIO MASSACRA DI BOTTE IL PADRE ANZIANO 86ENNE: È IN FIN DI VITA - PESCARA
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Grazie a queste fenomene, gente come me continuerà a finire in ospedale in codice rosso perché un neonazista tedesco l'ha massacrata di botte solo perché turca. Andate a cagare pure voi, Croazia nel libro nero insieme al Marocco da oggi. x.com
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