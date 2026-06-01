Un concorrente ha rivelato di aver detto a Bonolis che Sonia Bruganelli e lui erano stati a letto. La confessione è arrivata durante un’intervista, riaccendendo le discussioni sulle dinamiche tra i protagonisti dello spettacolo. La notizia si diffonde mentre si susseguono voci di tensioni interne e scontri tra personaggi noti. Nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Le tensioni che da tempo agitano il mondo dello spettacolo italiano tornano a far discutere. Al centro della vicenda c’è ancora una volta uno dei rapporti più chiacchierati degli ultimi anni, quello tra l’ex moglie di un celebre conduttore televisivo e un noto manager che, dopo mesi di silenzi alternati a frecciate, è tornato pubblicamente all’attacco con dichiarazioni destinate a far rumore. >> “La più grande debolezza”. Sonia Bruganelli, il dolore sulla figlia ricoverata in ospedale La polemica, che sembrava essersi affievolita, è riesplosa durante un incontro pubblico al Festival di Dogliani. Davanti al pubblico, il protagonista della... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Bonolis.

© Caffeinamagazine.it - Sonia Bruganelli, la rivelazione del big della tv: “Quando ha detto a Bonolis che eravamo stati a letto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sonia Bruganelli risponde dopo laccusa di aver tradito Bonolis con tanti uomini vip: la reazione

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lucio Presta: “Odio Sonia Bruganelli da quando la conosco. Bonolis? Sindrome di Stoccolma”

Davide Bonolis difende la mamma Sonia Bruganelli: «La gente giudica, ma non capirà mai che un figlio non ha bisogno di genitori perfetti. Ha bisogno di genitori felici»Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha pubblicamente difeso sua madre sui social, commentando le critiche ricevute.

Temi più discussi: Davide Bonolis, la fidanzata Martina si è laureata: il regalo (a sorpresa) di Sonia Bruganelli; Silvia Bonolis dimessa dall'ospedale: Sta meglio. La gioia di Sonia Bruganelli e la dedica toccante del fratello Davide; Sonia Bruganelli, la figlia Silvia in ospedale | Il messaggio di lei: Non ti rendi conto della tua; Sonia Bruganelli, la figlia Silvia ancora ricoverata in ospedale: È successo all’improvviso.

Lucio Presta: Odio Sonia Bruganelli da quando la conosco. Bonolis ha la sindrome di Stoccolma. La moglie di Amadeus? Una scelta sbagliataI retroscena del dietro le quinte della televisione italiana al Festival della Tv di Dogliani. Giovanni Minoli, 81 anni, intervista Lucio Presta, ... msn.com

Lucio Presta: Odio Sonia Bruganelli da quando la conosco. Bonolis? Sindrome di StoccolmaLucio Presta torna a puntare il dito contro Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, che per anni è stato un suo assistito. Dopo la pubblicazione del libro L'uragano, nelle cui pagine le ... fanpage.it